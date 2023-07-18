Дочь и зять Тутберидзе заплатили за уход из сборной России? У государства возникли вопросы к федерации

Беспрецедентный случай компенсации за трансфер танцевальной пары Дэвис/Смолкин в зарубежную сборную.

Разобраться в сложных финансово-(а)моральных хитросплетениях перехода российской пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин за рубеж становится сложнее с каждым днем. Особенно мешает построить хоть какую-то логическую конструкцию лукавство и полуправда задействованных в этом лиц, из-за чего даже на публичные заявления не опереться.

Что произошло?

Сегодня пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина и генеральный директор ФФККР Александр Коган объявили, что Дэвис и Смолкин «компенсировали» затраты на свою подготовку государству. Они их перечислили федерации, а та — в ФГБУ «Центр спортивной подготовки», который формально и является работодателем спортсменов сборной России по самым разным видам спорта. История для российского спорта нетривиальная — раньше о таких мерах в случае ухода спортсменов не шло, да и закон о компенсациях, о котором мы писали раньше , еще даже не внесен в Госдуму. Есть стойкое ощущение, что Федерации фигурного катания России пришлось гасить неприятный для себя инцидент.

Почему? Потому что даже в Telegram-канале ЦСП (есть и такой) директор организации Георгий Брюсов вынужден был ловить на неправде представителей федерации:

— В начале июня стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрила переход танцевального дуэта в составе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. В интервью российским СМИ представители ФФККР заявили, что бюджетные средства на подготовку этих спортсменов потрачены не были.

Но, именно по предложению ФФККР, Диана Дэвис и Глеб Смолкин были включены в основной состав кандидатов спортивной сборной команды Российской Федерации по фигурному катанию на коньках сезона 2022-2023 гг. и трудоустроены в ФГБУ «ЦСП» для работы по индивидуальным планам подготовки.

30 июня 2023 года ФГБУ «ЦСП» направило официальный запрос в ФФККР относительно перехода танцевального дуэта в составе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. ФФККР подтвердила и факт перехода спортсменов, и факт, имевших место затрат государства. На основании ответа федерации ФГБУ «ЦСП» направило требование по выплате компенсации работодателю.

На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ФГБУ «ЦСП», заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса. (Орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «СЭ»)

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О какой сумме может идти речь?

Под заявлениями представителей ФФККР об отсутствии затрат на спортсменов, очевидно, имеются в виду слова главного тренера сборной Елены Чайковской. Как оказалось, наша живая легенда что-то напутала и деньги на сборников таки тратили (удивительно, не правда ли?). Об этом же говорил и сам Смолкин.

А вот на сколько напутала? Суммы, затраченные на фигуристов, открыто нам не скажут. Тут, кстати, напрашивается еще один вопрос: а что, собственно, компенсировали Дэвис/Смолкин? Если потраченную на них ставку — это один разговор. Из контекста заявления вроде бы получается, что речь идет об этом, но звучит странно — Диана и Глеб вернули заработанную ими же зарплату? Они абсолютно не обязаны это делать.

Возможно, речь идет о других затратах — костюмы, коньки, программы, которые для сборников может финансировать федерация. Но это не бьется с заявлениями самого Смолкина о том, что с момента отъезда в Америку все затраты на подготовку несут их родители. Информации о том, затраты за какой период компенсированы, также нет. Люди из федерации явно не горят желанием отвечать на телефоны под запись и вообще просят не педалировать тему.

И все же попытаемся предположить, сколько могли потратить на Дэвис и Смолкина в прошедшем сезоне. Это, как вчера сказал депутат Дмитрий Свищев про свой закон о компенсациях при смене спортивного гражданства, «деньги налогоплательщиков».

Версия Смолкина: в подкасте «Ход коньком» он рассказал, что у фигуристов есть ставка, но ее не хватит даже на билет до Вашингтона из Москвы: «У нас есть ставка в федерации фигурного катания [России], которая исходит из прошлого сезона, из успехов в прошлом году. Но на этом все. Спасибо за то, что эта ставка есть, но на нее даже один билет в Америку купить нельзя. Даже если сложить эти ставки».

Дальше проделываем нехитрую операцию — по Google смотрим средние цены на билеты по этому направлению и узнаем, что они составляют около 200 тысяч рублей. Вероятно, одна ставка меньше 200 тысяч — думается, Смолкин имел в виду сложение ставок партнеров, а не всех зарплат за 12 месяцев.

Что ж, это похоже на правду — Глеб во всей этой вакханалии кажется самым искренним. Оценки зарплат сборников опрошенных нами других фигуристов сильно расходятся — от 50 тысяч рублей в месяц до «ужас как много». Серебряные призеры чемпионата России наверняка получали внушительную ставку, но давайте сойдемся на самой скромной цифре — 50 тысяч, или 100 тысяч на двоих. В сборной фигуристы пробыли ровно сезон, с июня по июнь, — таким образом, сумма компенсации должна достичь 1,2 миллиона рублей. Если речь все же идет о некоем инвентаре или даже программах, то тут расценки примерно понятные: две пары коньков — около 250 тысяч, две программы легко могут обойтись в 500 тысяч, а учитывая имя Бенуа Ришо, и того больше. Костюмы на две программы, по самым скромным оценкам, вплоть до 250 тысяч.

Словом, мы говорим не о тысячах и даже не десятках тысяч рублей, а о миллионах. И странно, если вопросы о таких суммах возникают уже не просто у болельщиков (читай — налогоплательщиков), а у госорганов. Им вряд ли удастся по телефону ответить «зачем вы звоните по какой-то фигне?», как это любит делать легендарная Елена Анатольевна Чайковская.