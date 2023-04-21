Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами

Россиянам легче сменить гражданство, чем найти подходящую партнершу на родине.

Как принято говорить о чемпионатах мира и любых международных соревнованиях? Без российских фигуристов? В танцах без нас ничего не потеряли, у мужчин боролись бы в Европе, в парах и у женщин рвали бы всех везде. Об этом мало кто задумывается, но даже в парном катании у России есть объективные проблемы, которые могут застопорить развитие этого вида. И для многих фигуристов вариант со сменой гражданства выглядит наиболее привлекательным. Несмотря на все усилия федерации, которая организовала супернасыщенный и зрелищный сезон с крутыми призовыми. Почему так?

Мы с тобой не пара

Есть понятие «тактика выжженной земли», которое часто трактуют ошибочно — оно относится только к отступающей стороне, которая уничтожает все до прихода врага. В фигурном катании, особенно сегменте 18+ лет у женщин, поляна действительно напоминает выжженную землю, но никто не отступает — наоборот, тренерские штабы по всей стране выжимают из своих подопечных четверные, что не может не сказываться на пополнении лазарета. И это все напрямую влияет на парное катание, которое невольно развивается по остаточному принципу.

«СЭ» перечисляет тезисы, свидетельствующие о кризисе и объясняющие, почему он происходит. А кризис есть — в России уже четыре года не появляется топовых пар, которые способны разбавить привычную тройку Бойкова/Козловский — Мишина/Галлямов — Тарасова/Морозов. Тройка раньше была четверкой — в ней были Павлюченко и Ходыкин, но такой коллаборации больше нет. Евгения и Владимир не сказать чтобы рвут жилы, и вряд ли мы рассчитываем на их длительную карьеру с усложнениями. Серебро Пекина с золотым отливом было достойным финалом международной карьеры, который можно испортить.

Итого остается одна группа 81-летней Тамары Москвиной на всю страну. Более того — за тройкой перспективные пары лихорадит: Артемьева/Назарычев распались, Акопова/Рахманин пропустили почти весь сезон, не может никак реализовать потенциал Илья Миронов с флипом и лутцем.

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тезис 1. Почти нереально найти партнершу

С этим, в частности, столкнулся Ходыкин, который способен еще зайти в сборную и даже доехать до Олимпиады, если на нее допустят россиян. Но не только он. Та же пара Куница/Косторная получилась в результате перехода обоих из одиночного.

И сейчас объективно заполучить «качественную» можно только в одиночке. Для хороших результатов нужно уметь прыгать все тройные и желательно каскады 3-3. Таких девушек, может, и достаточно, но если они маленькие по размерам (что нужно для пары), то тренеры ни за что их не отдадут — и будут выжимать четверные. Им важна в том числе и численность группы с точки зрения финансирования. В пары могла уйти и Алина Горбачева, и Ксения Синицына — да многим одиночницам это предлагали. Но Алина, к примеру, сейчас вполне успешно исполняет квады.

А большинство на этом этапе ломается. Кого-то накрывает пубертат, и так просто выбросить или сделать поддержку с партнершей в новых формах уже непросто, объясняет один из фигуристов.

Алина Горбачева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тезис 2. С партнерами тоже дефицит

Имеет место и определенная демографическая яма и даже влияние хоккея, рассказывает еще один российский парник. Количество детей в школах действительно зависит от моды на фигурное катание. И в середине нулевых и после Сочи она была выше в отношении к постванкуверскому периоду. Есть гипотеза, что в начале 2010-х в школы приводили меньше детей — а именно им сейчас, в 2023-м, исполняется 15-16 лет.

Но что точно повлияло на фигурное катание — так это мода на хоккей, которая начала культивироваться с созданием КХЛ и победой на чемпионате мира-2008. Количество статных мальчиков в парном катании сейчас действительно уменьшилось — появилось много хоккейных школ, куда они дружно и направились. У фигурного катания тут единственное преимущество — в него берут раньше, чем в хоккей — с 5 лет. Но действительно, новых Козловских и Галлямовых искать стало сложнее.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тезис 3. Парное катание остается на отшибе

Словом, у пар крайне сложная селекция, и существуют они по остаточному принципу. Редко родители приводят в школы пару — в 99% это все-таки один ребенок. Статных ребят и в танцы легче отправить, особенно если уже были травмы, и подобрать ему длинноногую партнершу, которая не подходит для парного катания. А многие, если сохранили технику, предпочтут остаться в одиночном, а не заморачиваться сложными отношениями с взрослеющей женщиной.

Юниорских пар, кстати, в России достаточно, но в мастерах удерживаются немногие. Где-то большая разница в возрасте (кейс Чернышовой/Антонышева, которым пришлось распасться из-за невозможности выступать вместе ни во взрослых, ни в юниорах). Где-то пубертат — кейс Дианы Мухаметзяновой, которой, по ее словам, «сказали худеть и по сути выкинули».

Диана Мухаметзянова и Илья Миронов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тезис 4. Вырос общий уровень и требования по технике

Об этом мы уже говорили — гонка вооружений в парном катании не слабее, чем в одиночном, и если бы ISU по-другому оценивал четверные элементы, то все бы уже штурмовали их. А сейчас де-факто пары уперлись в потолок — все умеют более-менее одно и то же, и все сводится к тому, у кого больше друзей среди судей (а, ну и, конечно, кто чище сделал свой набор). Ситуация напоминает женщин в середине 2010-х с тройными прыжками, когда тоже выделиться было непросто. Недаром Бойкова и Козловский говорят о том, что «парное катание становится скучным», и не стесняются выносить эту фразу в заголовок. Абсолютно логично.

Но еще несколько лет назад нынешние середняки чемпионата России могли спокойно выигрывать со своим набором. у Хабибуллиной и Княжука не было бы проблем взять медаль и поехать на чемпионат мира. Теперь же требования изменились, и это осложняет поиск партнеров.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тезис 5. У пар тоже есть монополия, как в женском одиночном

Это не упрек в сторону Тамары Николаевны Москвиной — это просто объективная реальность. Если в женском одиночном явное преимущество у Этери Тутберидзе, то здесь Москвина собрала под свои знамена всех лучших, умело организовала внутреннюю конкуренцию и не отдает первые места (за исключением Олимпиады, но тогда Тарасовой и Морозову золото также не досталось). Да, я слышал недовольство соперников и «переманиванием», и «грибами», которые есть у группы Москвиной. Но объективно сложно поспорить с тем, что Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов — лучшие на данный момент пары в России. Да, это тоже монополия, которая хуже конкуренции — что в спорте, что в экономике или политике. Но Москвиной и Артуру Минчуку, который готовится брать на себя больше функций в будущем, вряд ли это должно быть интересно. Да и Антон Сихарулидзе в новой роли главы федерации — тоже как своеобразная гарантия процветания этого клуба.

Вывод. Что мы имеем? В мире ситуация не лучше, даже хуже — выборка людей в десятки раз меньше, поэтому собрать хотя бы одну пару на страну на голом энтузиазме без господдержки — почти мишнимпоссибл. Что делать Карине Сафиной, которая хочет продолжить выступать (каталась за Грузию)? А Алисе Ефимовой (немецкая спортсменка)? Что делать нашим, кто не может найти партнершу в России?

Логичный ответ — если выборки невелики, их надо расширять за счет поиска в других странах. И по моей информации, такие мысли появляются почти у любого фигуриста в парном катании, который остается без партнера/партнерши. Что держит в России? Главным образом деньги. Артур Даниелян, например, мог действительно перейти в сборную Армении, но солидные ставки и деньги, которые крутятся в российском фигурном катании, заставляют остаться — так аргументировали его выбор источники. И это не какая-то меркантильность, а здравое решение взрослого человека.

Александр Коровин, съездивший на чемпионат мира за Филиппины, с другой стороны баррикад. И его пример показывает: хочешь повидать мир — меняй флаг, хотя придется пострадать, пожить и потренироваться в сложных условиях. Именно так звучала развилка до 2022 года. Сейчас политически трансфер в другую сборную стал еще сложнее.

И все эти проблемы легко бы мог решить ISU, допустив наконец российских спортсменов к международным соревнованиям. Правда, кто из наших парников тогда поедет на чемпионаты мира — большой вопрос. Не исключено, что через критерии просочатся как раз не лидеры, а менее медийные четвертые-пятые номера страны.