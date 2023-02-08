Чемпионат мира с Семенович, золото Олимпиады с Навкой. Карьера Костомарова в фотографиях

Сегодня день рождения у Романа Костомарова. Очень хочется, чтобы в качестве подарка он получил от врачей положительные новости о состоянии своего здоровья.

В начале февраля Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной должны были выступать в шоу «Щелкунчик и Мышиный Король» в Доброграде. Спектакль по известным причинам отменили. Однако хочется верить, что мы еще увидим Романа на льду и он станет символом стойкости для всех своих коллег.

В день рождения олимпийского чемпиона Турина, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы и России вспоминаем моменты его выступлений на льду в разные годы.

На чемпионате России в декабре 1996 года Екатерина Давыдова и Костомаров заняли третье место.

Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

В 1998 году он начал выступать с Татьяной Навкой.

Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Через год тренер Наталья Линичук посчитала, что для Костомарова нужна другая партнерша — Анна Семенович. Однако на чемпионате мира в Вене в 2000 году Роман и Анна не смогли подняться выше десятого места, а на мировом первенстве стали только 13-ми.

Фото Getty Images

Костомаров решил возобновить сотрудничество с Навкой. Тренировали пару Александр Жулин и Елена Чайковская.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

С Навкой Костомаров трижды становился чемпионом мира. В том числе на московском турнире в марте 2005 года.

Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Пара трижды побеждала в финале «Гран-при». В декабре 2005 года россияне опередили украинцев Елену Грушину и Руслана Гончарова и французов Патриса Лозона и Мари-Франс Дюбрель.

Фото Getty Images

К Олимпиаде в Турине Роман и Татьяна подходили бесспорными фаворитами. За два года они не проиграли ни одного старта. Основной упор пара делала на танец «Кармен» в произвольной программе.

Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Россияне показали выдающийся прокат и завоевали золотые медали.

Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

После победы на Играх в 2006 году Костомаров и Навка завершили спортивную карьеру и стали выступать в профессиональных шоу.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Костомаров — постоянный участник проектов Ильи Авербуха. В шоу «Ромео и Джульетта» его партнершей стала супруга Оксана Домнина.

Фото Global Look Press

В прошлом году они вместе выступили на юбилее у Татьяны Тарасовой в Лужниках.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

В последнем сезоне шоу «Ледниковый период. Снова вместе» Костомаров выступал в паре с актрисой Валерией Ланской. Они заняли седьмое место и получили специальный приз зрительских симпатий.