Чемпионат мира с Семенович, золото Олимпиады с Навкой. Карьера Костомарова в фотографиях

В начале февраля Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной должны были выступать в шоу «Щелкунчик и Мышиный Король» в Доброграде. Спектакль по известным причинам отменили. Однако хочется верить, что мы еще увидим Романа на льду и он станет символом стойкости для всех своих коллег.
В день рождения олимпийского чемпиона Турина, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы и России вспоминаем моменты его выступлений на льду в разные годы.
На чемпионате России в декабре 1996 года Екатерина Давыдова и Костомаров заняли третье место.
В 1998 году он начал выступать с Татьяной Навкой.
Через год тренер Наталья Линичук посчитала, что для Костомарова нужна другая партнерша — Анна Семенович. Однако на чемпионате мира в Вене в 2000 году Роман и Анна не смогли подняться выше десятого места, а на мировом первенстве стали только 13-ми.
Костомаров решил возобновить сотрудничество с Навкой. Тренировали пару Александр Жулин и Елена Чайковская.
С Навкой Костомаров трижды становился чемпионом мира. В том числе на московском турнире в марте 2005 года.
Пара трижды побеждала в финале «Гран-при». В декабре 2005 года россияне опередили украинцев Елену Грушину и Руслана Гончарова и французов Патриса Лозона и Мари-Франс Дюбрель.
К Олимпиаде в Турине Роман и Татьяна подходили бесспорными фаворитами. За два года они не проиграли ни одного старта. Основной упор пара делала на танец «Кармен» в произвольной программе.
Россияне показали выдающийся прокат и завоевали золотые медали.
После победы на Играх в 2006 году Костомаров и Навка завершили спортивную карьеру и стали выступать в профессиональных шоу.
Костомаров — постоянный участник проектов Ильи Авербуха. В шоу «Ромео и Джульетта» его партнершей стала супруга Оксана Домнина.
В прошлом году они вместе выступили на юбилее у Татьяны Тарасовой в Лужниках.
В последнем сезоне шоу «Ледниковый период. Снова вместе» Костомаров выступал в паре с актрисой Валерией Ланской. Они заняли седьмое место и получили специальный приз зрительских симпатий.