Rammstein 2.0. Еще одна фигуристка отказалась от программы под немцев

15-летняя Таисия Проскурякова совершила патриотический поступок по предложению тренера.

Сезон в российском фигурном катании начался с неразрешимых моральных дилемм. Сначала от Софьи Федченко убежала ее ученица Алина Горбачева. Сейчас юная фигуристка счастлива, но что произошло между двумя этими состояниями и почему девушка пыталась бежать, мы не узнали. Можно ли извне помочь девушке и стоит ли, где здесь красная черта? Ответа нет. Затем распалась пара Кагановская/Ангелопол — после обмена обвинениями говорили о том, что партнер хотел сесть напарнице на шею, но, судя по всему, ситуация намного запутаннее. Можно ли мешать личное с профессиональным и как грамотно расставаться? В топе вопросов, над которыми бьется человечество.

Наконец, прямо перед первыми соревнованиями нам подарили еще одну загадку от Жака Фреско — есть ли границы в творчестве фигуриста, к примеру выборе музыки, и кто их определяет? На размышление 30 секунд точно не хватит. Сначала от выступления под композицию индастриал-метал-группы Rammstein Sonne (Солнце) на контрольных прокатах сборной отказался Петр Гуменник. Теперь — новый кейс с 15-летней Таисией Проскуряковой.

За что невзлюбили Rammstein ?

В случае с Гуменником нашлись доброхоты, которые заручились поддержкой в неких кабинетах, а сторона фигуриста предпочла самоцензуру и вышла со старой программой. Но, к чести Вероники Дайнеко, не смолчала. По информации «СЭ», программу удастся удержать, но в переработанном виде. Первоначальный вариант, по удивительному стечению обстоятельств, заснял только наш YouTube-канал «Кваксель» во время мастер-класса на Игоре, а также немногочисленные зрители, которые доехали до курорта.

«Возмущающейся общественности» в лице администратора фан-группы Софьи Самоделкиной Евгения Картушина не понравилось, что группа якобы пропагандирует сомнительные моральные устои и поддержала Украину в конфликте с Россией.

На этих выходных в Москве проходит Мемориал Ирины Рабер — экс-президента городской федерации, скоропостижно скончавшейся в этом году. Таисия Проскурякова не была его главным фаворитом, но точно стала главной звездой. В короткой программе она вышла под композицию Je Te Pardonne от GIMS, но в заключительной части программы прозвучала злополучная Sonne от Rammstein — без вокала, да и мелодия эта фигурировала в анналах мировой музыки еще до Rammstein.

Ждем новых отказов от музыки?

Удивительнее то, что произошло дальше. Через несколько часов Проскурякова пишет в соцсетях, что откажется от этой музыки при дальнейшем исполнении программ в сезоне. Вряд ли решение прошло без тренерского штаба — скорее всего, тренеры и решали. Занимается Проскурякова в ГБУ «Московская академия фигурного катания на коньках», тренирует ее, судя по открытой информации, Анна Царева. И ничем, кроме самоцензуры, это снова не назовешь. Впрочем, чему удивляться в ГБУ?

Когда я организовывал перед началом сезона опрос журналистов, пишущих о фигурном катании, в графе «пожелания» несколько раз прозвучало соблюдение прав детей. Пожелание, как оказалось, было очень актуальным, вот только с его выполнением есть проблемы.

Удивляет, как легко фигуристы, тренеры и функционеры сдают музыкальные позиции — то есть основу, на которой зиждется фигурное катание. Одновременно убеждая нас в интервью красивыми фразами, что их cпорт — искусство. Если искусство, как можно так легко отказаться от его проявления по казенным мотивам? Окей, представить такое можно — как говорится, понимаем, в какое время живем. Но не бороться публично? Это выглядит странно.

Об этом не хочется писать — мол, подставишь фигуристов — но посмотрите на авторов музыки и песен к большинству программ фигуристов сборной России. Раз ситуация движется к абсурду — давайте доводить ее до конца. Мы подсчитали: половина выбранных на контрольных прокатах песен — американская либо британская культура. Да и скажем прямо — много кто из западных артистов не поддержал СВО. Ну и, как говорит Валерий Карпин? Давайте стрельнем себе во вторую ногу, чтобы даже вприсядку нельзя было сплясать?