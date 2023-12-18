«Подходят двое с неприветливыми лицами — я уже молился». Интервью восходящей звезды русского фигурного катания

Валерий Ангелопол за короткое время проделал путь от звезды до антигероя в глазах фанатов — но не сломался.

Спорт в своей глубинной сущности мало изменился с гладиаторских боев — в нем, конечно, (почти) не убивают, но публика все так же быстро может сменить «палец вверх» на «палец вниз» — пусть теперь под постом в соцсетях, а не в Колизее. Как говорил Алексей Мишин, эврифинг ин аур лайф гоуз лайк синусоида — и теперь по этой траектории стремительно летит Валерий Ангелопол, российский танцор.

Еще в марте он выиграл финал «Гран-при» с Василисой Кагановской, а уже летом пары не стало — причем партнерша выложила фрагмент контракта, который якобы предлагал Валерий и по которому получалось, что его должны содержать усилиями фигуристки. Оказалось, история гораздо запутаннее и не так однозначна — но общественное мнение уже настроилось против «альфонса».

Теперь Ангелопол собирается вернуться в обойму с неожиданной партнершей — вернувшейся с тренерского поприща Ариной Ушаковой. Он рассказал «СЭ» о боязни выйти из дома после буллинга, отношении к своему образу и планах на будущее.

С новой партнершей у нас все замечательно

— Валерий, как сейчас обстоит ситуация у тебя с точки зрения спорта? Тренируешься, к чему готовишься?

— Я перезапустил свою карьеру с новым тренером, на новом катке, с новой партнершей. Сейчас мы просто набираем форму, катаемся, работаем над техникой, привыкаем друг к другу с Ариной. С понедельника вышли на новую арену в штатном режиме по расписанию. У нас все замечательно, плюю через плечо, чтобы не сглазить.

— Есть какое-то ориентировочное время появления на соревнованиях?

— В этом сезоне вряд ли.

— Скатывание легко проходит? Быстро попали по рычагам так называемым?

— Скатывание просто идет, я бы так сказал, не могу его оценить — хорошо или плохо, мы привыкаем друг к другу. Какие-то фишки мне показывает Арина, какие-то фишки показываю я. Какие-то фишки нам показывает Наталья Владимировна [Линичук], которая внесла в наш тренировочный процесс катание с хулахупом, с шайбами, с чехлами. Поэтому... познаем друг друга.

— Катание с хулахупом — это как?

— Например, ты катишься, а хулахуп в руках наверху. Либо ты берешь его в руку и уводишь за спину, а вторую как-то по-особенному держишь. Упражнения для осанки. В группе Светланы Ляпиной мы вставали зубцом на шайбу, а теперь шайба у тебя на плечах, на голове — чтобы ловить баланс. Думаю, это не новинка, но долго и упорно это никто не использовал.

— Не удивило, что Арина решила с тобой вернуться? Как вообще такая пара родилась?

— Арина написала сама через неделю-две после новостей — давай попробуемся, так и так, хотелось бы кататься. Я ответил — ну почему нет, давай. То, что она вернулась, — ну, Арина не первая девочка, которая долго не каталась и возвращается, ничего необычного в этой практике не вижу. Наоборот, это очень хорошо — она замотивирована, хочет кататься. Для меня это плюс.

— В вашем случае еще и тренер вернулся. Да, она работала, но на крупных соревнованиях ее за бортиком давно не видели. Можно сказать, что это другая система?

— Ну, она как тренер не прекращала свою деятельность. Про систему смогу ответить, когда пройдет чуть больше времени, все-таки мы еще привыкаем. Но она очень спокойно с нами общается. То есть еще не было каких-то рабочих моментов, разногласий и так далее. Пока все очень спокойно, на взаимопонимании. Когда пойдет уже постановка программ, начнется накал страстей поинтереснее.

А так — другая техника, но каждый тренер особенный по-своему, каждый сам себе художник. Поэтому здесь тоже ничего необычного.

— А тебе накал страстей скорее помогает?

— Это не в смысле ссоры! Наоборот — когда люди начинают раскрываться. Я наконец увижу, как она видит образы, какие предложит, какие элементы. Она увидит нас с Ариной, как мы можем ее предложения интерпретировать, помочь ей или не помочь.

— Ты сезон вообще смотришь? Может, кто нравится?

— Не скажу, что сижу со свечкой и смотрю каждое соревнование, но, если что-то попадается, могу посмотреть. Нравится у Чок/Бэйтс в этом сезоне короткая программа. Произвольная — у итальянцев Гиньяр/Фаббри. У одиночников, понятное дело, Малинин выделяется, хотя мне больше всего нравится Сяо Хим Фа. У него есть тот самый баланс катания и исполнения сложных элементов. Он не просто прыгает или просто катается, у него это все вместе, как было у Нэтана и Юдзуру. Он будто их наследник. Из девочек... никого не выделю. Не особо слежу.

— Согласен, что мы отстаем от Запада в танцах? С 80-ми они вроде лучше справились.

— Слушай, мы не можем судить, кто лучше, кто хуже, пока они не столкнутся в очной борьбе. Потому что у них ставят много для своих, у нас ставят, соответственно, для своих. Нет смысла в сравнении, пока не начнем соревноваться друг против друга.

— Веришь, что это произойдет в обозримом будущем?

— Веру никогда нельзя терять. Надежда умирает последней — не зря так говорят. Просто все зависит не от нас. Сидим, ждем, надеемся.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Федерация дала понять — не надо выносить сор из избы

— У тебя нет ощущения, что общественное мнение по итогам расставания с Василисой Кагановской сформировалось сразу против тебя? Все быстро приняли на веру, да и я тоже, каюсь, что ты хотел стать содержанцем, не разбираясь.

— Когда разгорелся сам конфликт, я не думал, что его вынесут на публику совсем другой стороной, не так, как он проходил на самом деле. Не мог быть к этому готов, я не знал, как они об этом расскажут. То, что они это сделали, и то, что сейчас мне прилетает... ну, я не первый человек, которого ненавидят в спорте, и далеко не последний. Все с этим как-то справлялись, уверен, что и я с этим разберусь.

Я могу это прокомментировать только так: каждый получает по заслугам, и Бог не Тимошка, видит немножко. Сейчас уже нет смысла это все исправлять, опровергать. Наверное, это останется на их совести. Все за себя покажут результаты — каких добьется результатов Василиса, Анжелика и каких добьюсь я. Только так можно будет со временем что-то опровергнуть и кому-то доказать. Но в первую очередь надо доказать себе.

— Но вы вряд ли будете здороваться.

— Почему я не буду здороваться? Да, мы поругались, но какое-то уважение к людям должно быть, особенно к тем, с кем ты провел больше пяти лет. Как бы вы сильно ни поругались, почему я должен к ней плохо относиться? Абсолютно нормально отношусь. Между нами были разногласия, но зачем тянуть их в будущее?

— Иногда кажется, что ты от этого хейта заряжаешься.

— У меня так было, но больше, видимо, не будет, потому что мне хватило того, что я начитался, когда все случилось. Первое время у меня телефон разрывался. Все же кидают ссылки, ты не можешь пропустить это мимо себя. Только если выключить мобильный. Столько всего про себя узнал нового... Было крайне тяжело.

Я вообще не знал, что это все произойдет. Случилось абсолютно неожиданно. Мы разъехались, я думал, что мы пожали друг другу руки, федерация сказала ничего не выставлять на обозрение...

— И все это слышали?

— Да, да. Федерация дала понять, что официальная версия — мы расходимся на обоюдной основе и не нужно ничего выносить, они выставили нейтральный пост. И как только я оттуда уехал, потому и сказал в СМИ, что не буду выносить сор из избы, я должен оставить все внутри. А то, что они ослушались и так это все обратилось против меня... Да, я думал, что все закончится после разговора с федерацией.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я думал — все, за мной слежка идет

— Как прошел тот вечер?

— Я сижу в компании своих друзей, встретились, пообщались, и в какой-то момент мне присылают этот пост и тут же начинают звонить массово. 40 звонков или типа того. Вероятно, кто-то слил мой телефон. Была еще такая фигня — начали приходить СМС с кодами, когда входишь в какой-нибудь аккаунт или покупку в магазине делаешь.

— Вообще это означает попытку взлома.

— Не знаю, но каких только кодов ни приходило — мебель, стройматериалы, стоматологи! Пришлось заблокировать номер на время. Следующий этап — кто-то кидает 50 копеек на карту и начинает оставлять сообщения — мол, это тебе от бывших фанатов. Я не понимал вообще, что происходит. А когда пост прочитал — понял.

— Не думаешь, что стоило выступить и представить контраргументы?

— А чего мне с ними воевать? Мы не на фронте. Каждый делает то, что хочет. Я не хотел это все выносить до последнего. У меня не было цели опровергнуть, пожаловаться, просто мне задавали вопросы в интервью — я отвечал. Раз спросили, надо ответить.

В тот вечер мы были в ресторане на Китай-городе, и я реально очень боялся выйти на улицу. Потому что именно там меня часто узнавали. Мне звонит мама, говорит, давай приезжай. Я говорю — нет, я сижу уже в ресторане, людей внутри немного, а на улице на Китай-городе всегда толпа, сам знаешь. Я думал — все, слежка за мной идет. Прикиньте — тебе написывают, звонят без остановки.

В общем, мы с друзьями и девушкой прыгнули в такси и полетели к маме на район. Там меня долго успокаивали, какое-то время вообще не выходил из дома, боялся. Друг у меня остался жить на пару дней. Родители заставляли выключить телефон. Когда начинаешь это читать — забываешь, где находишься, загоняешь себя и не можешь остановиться. А люди у нас очень злые, к сожалению, уж не знаю, почему так случилось. Потом потихоньку начал выходить на улицу — сначала по вечерам-ночам. На прокаты сборной в сентябре заставляло прийти все мое окружение.

— Кто-нибудь подошел, предъявил претензии?

— Было дело, что кричали. Я стоял фотографировался, а сзади кто-то: «Ха-ха, Ангелопол, альфонс!» Только разворачиваюсь — замолкают. То есть у нас люди умеют разговаривать только в интернете и за спиной.

Зато у меня был случай, когда я выходил из метро на панике через пару дней после событий. Передо мной два парня идут по эскалатору. И вот подхожу я к выходу — а они резко разворачиваются и идут на меня с далеко не приветливыми лицами. Я уже молиться начал, если честно. И ты ловишь их взгляд и понимаешь, что узнали. Подошли... и ничего не сказали — просто обняли, мол, мы с тобой. Я прям там при них расплакался. Потому что думал, что меня уже все ненавидят. А тут два обычных пацана с улицы говорят «мы не верим». Не девушки подошли фоткаться, как часто бывает.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я никогда не был плохим человеком

— Про пацанов — их «слово» ты же смотришь?

— Да, и меня уже успели облить помоями за комментарий, что нет плохих фильмов, просто во всех есть отрицательные персонажи, и что даже драки и много крови — это не прям что-то новое.

— Но дети посмотрят и поймут, что агрессия — это нормально.

— Так надо правильно учить своих детей тогда. Я считаю, что, наоборот, дети должны из этого сериала вынести хороший урок. Что не надо драться. Что надо уважать других, отвечать за слова, не предавать, быть горой за друзей. Можно найти очень много положительных качеств, но люди сами по себе такие существа, которые тянутся всегда к плохому или запретному.

Собственно, за эти слова меня и начали поливать грязью — типа «ха, ты это понял только в 20 лет»... То есть я начинаю людям просто объяснять, что можно вынести из этого что-то неплохое, и меня за это сейчас хейтят. Короче, я удалил приложение Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ»), Telegram-канал. Сейчас хочу вообще уйти от этого всего и не появляться очень долго.

— Публичным злым гением и антигероем не хочешь быть?

— Читал на эту тему комментарий, что фанаты Загитовой, Медведевой, Трусовой, Щербаковой всегда воевали между собой, а я объединил их всех. Мне очень понравилось. Но я не шел к этой цели. Не было такого — сейчас партнершу брошу и хочу, чтобы все меня возненавидели! Хочу быть злодеем! Нет, я никогда не был плохим человеком. Всегда старался быть аккуратным и не вызывать негативные эмоции у людей. То, что меня таким сделали и преподнесли... Не думаю, что собираюсь с этим жить до конца.

— Мое мнение забыли спросить, но мне кажется, твой пацанский образ женской аудитории фигурного катания не зашел. Оттуда и критика.

— А кто сказал, что пацанский? В шоу-бизнесе и спорте много людей, у которых страницы в соцсетях наигранные. У меня, мне кажется, они настоящие. Я не вкладываю в это много смысла, но там идет своя жизнь. На них нельзя найти, что было пять лет назад, — не надо ковыряться в моем прошлом. Выкладывать стоит то, что у тебя происходит сейчас.

— Carpe diem (лат. «лови день» или «живи настоящим». — Прим. «СЭ»).

— Да, да. У меня свое видение. То, что люди меня не понимают, не значит, что я плохой человек или с моей башкой проблемы. Если мне хочется в момент удалить все фотографии, чтобы просто меня оставили в покое?

— «Ну что он, как баба, что ли? Не пацан!»

— Просто я человек, у меня есть свои хотелки. Это не значит, что я с кем-то ругаюсь, обижаюсь, ссорюсь. Я имею на это право, это моя личная страница, вы на нее подписаны, будьте, пожалуйста, добры принимать меня, какой я есть. Либо отписывайтесь и не читайте.

Есть хорошее выражение: «Ты навсегда останешься в комментах». Очень мало людей из комментариев смогут потом в жизни меня встретить и сказать что-то в лицо. То есть мнение останется там, и о нем все забудут. Мусолить это не имеет смысла.