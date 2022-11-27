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«Пас из-за границы»

27 ноября, 21:17

Агент Барбоза: «Думаю, Дзюба не пойдет в «Торпедо»

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Футбольный агент Паулу Барбоза предположил, где нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру.

— Дзюба способен играть в европейских клубах, — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы. — Другой вопрос — найдется ли для него где-то место именно этой зимой. Он может продолжить карьеру как в России, так и за рубежом.

— Почему у него не получилось в Турции?

— Насколько известно, в первую очередь потому, что клуб не исполнял свои финансовые обязанности, не платил зарплату. Другой важный момент — он не провел предсезонку. Чтобы набрать форму, ему требовалось время. Плюс было необходимо адаптироваться.

— Сообщалось об интересе «Торпедо» к Дзюбе. Как считаете, пойдет он в последнюю команду России?

— Это надо спросить у него. Но я думаю, что нет. Естественно, по уровню он может выступать в более сильных клубах, Артем — топ-игрок.

В составе «Адана Демирспор» Дзюба провел пять матчей, в которых забил 1 гол. В ноябре россиянин покинул турецкий клуб.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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  • zg

    Артемка уже давно ПОП игрок!)

    27.11.2022

    • Паулу Барбоза: «Слуцкий может тренировать в Европе»