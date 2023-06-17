Булыкин назвал преемников Месси и Роналду, как лидеров мирового футбола

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кто из молодых футболистов может стать лидеров мирового футбола.

«Из следующего поколения потенциальных суперзвезд мне нравятся Эрлин Холанн и Килиан Мбаппе. Есть еще ряд перспективных футболистов, но эти двое уже доказали, что могут быть на первых ролях. Они должны взять в свои руки бразды правления в мировом футболе. Особенно сейчас, когда Месси, Роналду и Бензема разъехались по разным странам.

То, что Холанн выступает за сборную Норвегии, не должно повлиять на его популярность. У Златана Ибрагимовича тоже не было больших успехов со сборной Швеции. Да и Месси заскочил в последний вагон на минувшем чемпионате мира. Этот фактор не особенно влияет на суперзвездный статус. Из признанных лидеров только Пеле три раза выигрывал чемпионат мира», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.