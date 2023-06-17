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Сегодня, 00:29

Президент сербского «Спартака» подтвердил назначение Кержакова главным тренером команды

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Спартака» (Суботица) Никола Симович подтвердил информацию о том, что российский специалист Александр Кержаков стал главным тренером команды.

«Александр Кержаков стал главным тренером нашей команды. Мы заключили контракт на один сезон с возможностью продления еще на год. Выбор пал на россиянина, потому что это качественный и талантливый молодой тренер с отличным потенциалом быть топовым специалистом. Александр — легенда футбола, большое имя в этой игре. Мы верим, что добьемся больших результатов с Кержаковым.

Если говорить о задачах и целях на следующим сезон, то «Спартак» под руководством российского тренера должен попробовать закрепиться в Топ-8 чемпионата Сербии и остаться в верхней части плей-офф. Также перед нами будет стоять задача выращивать молодых футболистов для главной команды и совершать качественные трансферы», — цитирует Sport24 Симовича.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул в апреле 2023 года. Также 40-летний специалист ранее работал в юношеской сборной России, «Томи» и «Нижнем Новгороде».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-17-prezident-spartaka-subotitsa-obyavil-o-naznachenii-kerzhakova-na-post-glavnogo-trenera
Александр Кержаков
Футбол
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