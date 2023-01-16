Завершивший карьеру в 24 года экс-игрок «Брайтона» госпитализирован с сердечным приступом

Бывший футболист «Брайтона» Энок Мвепу госпитализирован в Замбии. У него подозревают сердечный приступ, сообщает Zambian Observer.

24-летний Энок Мвепу был доставлен в больницу после внезапного обморока.

Мужчина почувствовал себя плохо за рулем автомобиля в воскресенье утром. Ему удалось остановить машину, после чего он вышел и упал на землю.

Мвепу считался одним из самых перспективных футболистов «Брайтона», однако в октябре 2022 года он был вынужден завершить игровую карьеру из-за наследственной болезни сердца.