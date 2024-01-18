18 января сборная Кот-д'Ивуара на домашнем стадионе «Алассане Оуттара» в Абиджане сыграет против Нигерии в матче группы А Кубка Африки по футболу 2024 года. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Кот-д'Ивуар — Нигерия можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Начало — в 20.00 мск. Следите за ключевыми событиями игры Кубка африканских наций с помощью матч-центра «СЭ».

Кот-д'Ивуар с тремя очками лидирует в турнирной таблице группы А. 13 января команда обыграла в матче-открытии Гвинею-Биссау (2:0). Нигерия располагается на третьей строчке в группе А с одним баллом. Команда форварда Виктора Осимхена 14 января сыграла вничью с Экваториальной Гвинеей (1:1).

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ».

Кубок африканских наций-2024 по футболу завершится 11 февраля 2024 года.

Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 18 января