Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 18 января

18 января пройдет матч Кот-д'Ивуар — Нигерия и еще две игры Кубка Африки

18 января в Кот-д'Ивуаре пройдут три матча группового турнира Кубка Африки по футболу. «СЭ» публикует информацию с расписанием и трансляциями игр, которые пройдут в четверг на Кубке африканских наций. Время начала — московское.

Видеотрансляции матчей Кубка Африки-2024 доступны в прямом эфире для всех пользователей с подпиской на онлайн-сервисе Okko Sport. Ключевые события игр турнира также доступны в матч-центре «СЭ».

Кубок Африки по футболу 2024: р асписание и где смотреть трансляции 18 января

17:00. Группа А. Экваториальная Гвинея — Гвинея-Биссау

Онлайн-трансляция

20:00. Группа А. Кот-д'Ивуар — Нигерия

Онлайн-трансляция

23:00. Группа B. Египет — Гана

Онлайн-трансляция

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру можно по ссылке на материал «СЭ».