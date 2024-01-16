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Кубок Африки

Сегодня, 01:50

Гамбия была в шаге от авиакатастрофы, фанат напал на тренера Ганы, а Салах спас Руя Виторию. Что происходит на Кубке Африки

Андрей Кузичев
Корреспондент
Мохамед Салах и Эдмилсон Дове.
Фото AFP
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Рассказываем о событиях первых дней первенстве Черного континента.

Юбилей «Слонов»

Кубок Африки. Группа A
13 янв, 23:00. Alassane Ouattara Stadium (Абиджан)
Кот-д`Ивуар
2:0
Гвинея-Биссау

Кубок Африки. Группа A
14 янв, 17:00. Alassane Ouattara Stadium (Абиджан)
Нигерия
1:1
Экваториальная Гвинея

Турнир начался ожидаемо — с победы Кот-д'Ивуара, который стал лишь третьей сборной, сыгравшей 100 матчей в финальных турнирах континентального первенства. Как и подобает настоящим «Слонам», хозяева затоптали Гвинею-Бисау. Нижегородец Зе Турбо появился на поле на 75-й минуте уже при счете 2:0 и не смог изменить ситуацию для проигравших. А вот второй игровой день поставил на поток если не сенсации, то сюрпризы. Как результат — ни одной победы в активе тех, кого принято считать фаворитами.

Первым оступились нигерийцы с их россыпью звезд атаки. Подбор форвардов у «Супер-орлов» такой, что можно держать в резерве исполнителей уровня Чуквуэзе и Ихеаначо, На прошлом турнире нигерийцев тренировал наш старый знакомый Августин Эгуавон, и его команда оказалась немного наивной. В группе всех разрывала, но не имела плана В, что обернулось вылетом в первом же раунде плей-офф от не хватающего звезд с неба, но тактически выученного Туниса.

Сейчас у руля команды португалец Жозе Пезейру, а воз и ныне там. После ничьей с Экваториальной Гвинеей тренер говорил до боли банальные вещи. Про то, что играли лучше, создали больше моментов и заслужили победу, но команде не повезло. Какой-то набор штампов, только с таким стартом можно не выйти из группы. Следующий матч с Кот-д'Ивуаром приобретает исключительное значение.

Сенсационный лидер

Кубок Африки. Группа B
14 янв, 23:00. Felix Houphouet Boigny Stadium (Абиджан)
Гана
1:2
Кабо-Верде

Кубок Африки. Группа B
14 янв, 20:00. Felix Houphouet Boigny Stadium (Абиджан)
Египет
2:2
Мозамбик

В квартете В после первого тура и вовсе сенсационный лидер в лице Кабо-Верде, которому помог победить дебютировавший на Кубке Африки краснодарец Кевин Ленини. Поверженная же Гана пережила двойной шок. Во-первых, решающий гол был забит на второй добавленной минуте. Во-вторых, тренирующий «Черных звезд» ирландец Крис Хьютон после игры в отеле подвергся атаке разгневанных болельщиков. Гасить конфликт пришлось ганским дипломатам, а самый агрессивный фанат был передан полиции. Впрочем, по другой версии дело не зашло дальше оскорблений, и дебошира просто вывела на улицу охрана отеля.

Дальше Гану ждет встреча с Египтом, который тоже неприятно удивил своих болельщиков. Начал с быстрого гола, а потом — дважды пропустив в течение двух минут — спасся на исходе добавленного арбитром времени. Реализовавший пенальти Салах позволил Рую Витории избежать провала на старте.

Бывший тренер «Спартака», кстати, предупреждал о проблемах, которые могут возникнуть в противостоянии с Мозамбиком, и ожидания оправдались. «Соперник создал нам много тактических проблем с низким блоком обороны. Они нашли у нас пробелы и воспользовались ими. Нам нужно срочно устранить ошибки в обороне, потому что в случае их повторения опытная Гана нас обязательно накажет», — подчеркнул Витория.

Бунт и воздушный инцидент

Кубок Африки. Группа C
15 янв, 17:00. Charles Konan Banny Stadium (Ямусукро)
Сенегал
3:0
Гамбия

Сенегал — самая стабильная команда Африки последних лет. «Львы Теранги» играли в финалах двух последних турниров и со второй попытки завоевали чемпионский титул. Правда, вот уже тринадцать лет ни один действующий обладатель трофея не мог его сохранить. При этом они четыре розыгрыша подряд стартовали с победы, так что выигрыш у лишь во второй раз пробившейся в финальную часть Гамбии не показателен.

С другой стороны, на прошлом турнире «Скорпионы» играли в четвертьфинале. И в понедельник выглядели довольно неплохо. Особенно для команды, которая по африканской традиции недавно спорила с руководством федерации по поводу премиальных, а потом едва не стала жертвой трагедии в воздухе. Самолету, который должен был доставить гамбийцев на турнир, пришлось вернуться в аэропорт через девять минут после взлета из-за выхода из строя системы подачи кислорода.

После этого многие футболисты жаловались на плохое самочувствие, но, несмотря на крупное поражение, им удалось потрепать нервы чемпионам. Так, голам Гея и Камара предшествовали непростые удары, с которыми не без труда справился голкипер «львов» Менди. Когда же Камара потрясающим по точности ударом закрутил мяч в «девятку», гамбийцы банально устали, так как из-за удаления Адамса они целый тайм провели в меньшинстве.

У Сенегала же стоит отметить проблемы с правым защитником. Эту позицию вынужденно закрывает имеющий соответствующий опыт вингер «Монако» Диатта, и Алиу Сиссе ждет, когда восстановится латераль «Бетиса» Сабали. Для него сделали исключение, так как опытный футболист обещал тренеру сыграть, и тот доверился, хотя двух игроков, включая бомбардира Диа из-за травм пришлось отправить домой. Зато — в отличие от ЧМ-2022 — в строю герой прошлого турнира Мане, в понедельник отметившийся голевой передачей.

Неубедительный Камерун

Кубок Африки. Группа C
15 янв, 20:00. Charles Konan Banny Stadium (Ямусукро)
Камерун
1:1
Гвинея

Камерунский голкипер Онана вот уже второй турнир приковывает к себе внимание. На ЧМ-2022 он покинул расположение сборной из-за непонимания с тренерским штабом, который хотел от голкипера аккуратного классического стиля, а не рискованной и агрессивной игры за штрафной. Тот случай, когда игра ногами сыграла против Онана, но привела его в «МЮ».

Упоминание клуба не случайно, так как вернувшийся в национальную команду кипер выторговал для себя возможность вместо приезда на сбор сыграть в первом полуфинальном матче Кубка лиги, а потом провел еще и важнейший матч с «Тоттенхэмом». Поражает тот факт, что данная встреча состоялась за сутки до старта «Неукротимых львов» на Кубке Африки, поэтому Онана прибыл в расположение национальной команды за несколько часов до стартового свистка.

Впрочем, в состав его, как и планировалось, не включили, а первый номер камерунцев Ондоа пропустил довольно быстро. Только вратаря упрекнуть не в чем — он отразил опасные удары, тогда как на не сумевших нормально вынести мяч защитников нашло помешательство. После такого старта команда Ригобера Сонга долго приходила в себя и до перерыва, несмотря не преимущество, ни разу не попала в створ. Зато получила численный перевес после того, как бывший игрок «Локомотива» и капитан гвинейцев Камано случайно наступил сопернику на ногу, и в игру вмешался ВАР.

Лишнего же Камерун разыграл довольно быстро, а классный удар головой нанес пострадавший в упомянутом выше эпизоде Магри. Однако большего добиться не удалось, а три удара по воротам — это мизер, чтобы рассчитывать на победу. Пока «львы» также неубедительны, как и в отборочном турнире, где им повезло с откровенно слабой группой, но и там за четыре тура они набрали лишь семь очков. Просто остальные оказались еще хуже. Страшно представить, что было бы с Камеруном, если бы травма не выбила из строя гвинейского чудо-снайпера Гирасси.

Осечка «Лис пустыни»

Кубок Африки. Группа D
15 янв, 23:00. Stade de la Paix (Буаке)
Алжир
1:1
Ангола

Закрывавший программу понедельника Алжир из тех, кого принято называть скрытыми фаворитами. Может выстрелить, а может провалиться — как на прошлом турнире в ранге действующего чемпиона. На тот момент команда не проигрывала на протяжении 35 матчей, и очень болезненно пережила ту осечку, а также драматичный проигрыш Камеруну в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

К тому же сборным из Магриба традиционно сложно в Черной Африке, и Джамель Бельмади даже отвез «Лис пустыни» на сбор в Того. «Привыкание к климату является важным фактором, ведь 90 процентов наших игроков родом из Европы, где температура сейчас колеблется от 0 до 5 градусов. Это означает, что мы столкнемся с разницей до 25 градусов», — говорил тренер перед стартом.

Но в первом туре алжирцами повезло играть после захода солнца, тогда как остальные выходили на поле, когда столбик термометра стабильно держится на отметке «плюс 35». А тут — играй в свое удовольствие, и экс-чемпионы начали качественно. Даже отмененный из-за небольшого офсайда гол Белаили вызвал восторг. Эффектный удар через себя хотелось пересматривать, а результативным в итоге оказался длинный пас этого хавбека на открывшего счет Бунеджа. Нужно было развивать перевес, но в итоге проявилась та самая алжирская непредсказуемость.

«Лисы» давили и владели преимуществом, однако вместо второго гола получили глупый пенальти, когда опытный Бенталеб неловко попал сопернику по ноге. Тренерская реакция оказалась мгновенной — в игру вступили Слимани и Ауар, а потом еще и ярко играющий в «Фейеноорде» Зерукки. Только пресловутый инстинкт убийцы чемпионской поры куда-то испарился, и даже магия Махреза при штрафном на последних минутах не сработала. Анголу же остается похвалить за смелость. Тур сенсаций продолжается.

Сборная Алжира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Египта по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
Сборная Нигерии по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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