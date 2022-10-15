Судья потерял сознание во время матча чемпионата Белоруссии между БАТЭ и брестским «Динамо»

Судейство
Сегодня, 20:56
Главный судья матча 25-го тура чемпионата Белоруссии БАТЭ — «Динамо» (Брест) Дмитрий Доля потерял сознание во время игры.
Арбитр упал на газон на 12-й минуте. Медики оказали ему помощь на поле, а затем унесли на носилках.
Вместо Доли главным судьей встречи стал резервный арбитр Илья Ляшук.
Сейчас Доля уже пришел в себя и чувствует себя хорошо, у него не выявили серьезных последствий для здоровья после инцидента. Позднее он вернулся на «Борисов Арену», на которой проходит матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования