18-летний защитник «Васко да Гама» перешел в «Челси»

«Васко да Гама» на официальном сайте сообщила о переходе защитника Андре Сантоса в «Челси».

Юноша завершит свой этап карьеры в клубе из Сан-Жануарио в возрасте 18 лет, сыграв 38 матчей и забив восемь голов.

В 2021 году, после дебюта в матче чемпионата Кариоки, Андре Сантос стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим за «Васко да Гама» в XXI веке.

Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят 12,5 миллиона евро за 18-летнего бразильца. С учетом бонусов сумма сделки в будущем может вырасти до 20 миллионов евро.