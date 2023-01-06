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Бразилия

Сегодня, 19:12

18-летний защитник «Васко да Гама» перешел в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Васко да Гама» на официальном сайте сообщила о переходе защитника Андре Сантоса в «Челси».

Юноша завершит свой этап карьеры в клубе из Сан-Жануарио в возрасте 18 лет, сыграв 38 матчей и забив восемь голов.

В 2021 году, после дебюта в матче чемпионата Кариоки, Андре Сантос стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим за «Васко да Гама» в XXI веке.

Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят 12,5 миллиона евро за 18-летнего бразильца. С учетом бонусов сумма сделки в будущем может вырасти до 20 миллионов евро.

ФК Васко да Гама
ФК Челси
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