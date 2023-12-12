21-летний бразильский футболист умер после удара молнии во время матча

21-летний футболист бразильской любительской команды «Униау Жапиренсе» Кайо Энрике де Лима Гонсалвес погиб от удара молнии во время матча первого этапа регионального Кубка по футболу среди любителей, сообщает Globo.

По данным источника, матч проходил в штате Парана. Травмы также получили еще шесть игроков. Все они были госпитализированы с ожогами. Из числа пострадавших пять игроков остаются в больнице под наблюдением. Еще один, в более тяжелом состоянии, был доставлен в городскую региональную больницу.

Кайо Энрике де Лима Гонсалвес получил помощь на стадионе от сотрудников клуба и был доставлен в реанимацию, но не выжил. Мэрия Жапиры выразила соболезнования родным и близким футболиста и объявила траур в связи с его смертью.