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Бразилия

10 декабря, 23:06

Суарес признался, что обсуждал с Месси свой возможный переход в «Интер Майами»

Алина Савинова
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Нападающий «Гремио» Луис Суарес оценил вероятность перехода в «Интер Майами» из МЛС. Контракт 36-летнего футболиста с бразильской командой рассчитан до конца этого года.

«Я поговорю со своим адвокатом, чтобы узнать, какие возможности у меня есть. Я не хотел ничего решать, пока чемпионат Бразилии не закончится. Но мой переход в «Интер Майами» возможен. Там выступает лучший игрок в мире, и он мой отличный друг, с которым я обсуждал свое будущее. Но мне пока нужно отдохнуть, а затем принять решение», — приводит Goal слова Суареса.

Аргентинский форвард Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года.

Суарес также играл за «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону», с которой стал четырехкратным чемпионом Испании, и другие команды.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/luis-suarez-admits-lionel-messi-future-talks-inter-miami-admission-mls-move-edging-closer/bltd4b304aa2f5463d2#cs71669ea8f964e253
Лионель Месси
Луис Суарес
Футбол
ФК Интер Майами
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