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Сегодня, 09:37

Агент Ренана опроверг слухи о возможном переходе игрока во «Флуминенсе»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста во «Флуминенсе».

Ранее журналист Тиаго Феррейра сообщил, что бразильский клуб провел переговоры с окружением 20-летнего игрока на предмет возможного трансфера.

«Информация о том, что Ренан может продолжить карьеру во «Флуминенсе» не соответствует действительности», — сказал Гарсия «СЭ».

4 января «Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьональ» на правах аренды до конца 2024 года. За бразильскую команду защитник отыграл 13 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Интернасьонал
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
Роберт Ренан
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