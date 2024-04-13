Агент Ренана опроверг слухи о возможном переходе игрока во «Флуминенсе»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста во «Флуминенсе».

Ранее журналист Тиаго Феррейра сообщил, что бразильский клуб провел переговоры с окружением 20-летнего игрока на предмет возможного трансфера.

«Информация о том, что Ренан может продолжить карьеру во «Флуминенсе» не соответствует действительности», — сказал Гарсия «СЭ».

4 января «Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьональ» на правах аренды до конца 2024 года. За бразильскую команду защитник отыграл 13 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.