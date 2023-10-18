Агент Родриго: «Трансфер в «Зенит»? Ничего конкретного сейчас нет»

Футбольный агент Десио Берман прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника «Сан-Палу» Родриго Нестора в «Зенит».

«Трансфер Родриго в «Зенит»? Пока без комментариев. Ничего конкретного нет. Он интересен многим клубам», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Нестор является воспитанником «Сан-Паулу». Всего за бразильскую команду 23-летний футболист провел 176 матчей, забил 11 мячей и сделал 25 голевых передач.

«Зенит» на данный момент идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 11 туров.