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Сегодня, 14:22

Агент Родриго: «Трансфер в «Зенит»? Ничего конкретного сейчас нет»

Алина Савинова
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Футбольный агент Десио Берман прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника «Сан-Палу» Родриго Нестора в «Зенит».

«Трансфер Родриго в «Зенит»? Пока без комментариев. Ничего конкретного нет. Он интересен многим клубам», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Нестор является воспитанником «Сан-Паулу». Всего за бразильскую команду 23-летний футболист провел 176 матчей, забил 11 мячей и сделал 25 голевых передач.

«Зенит» на данный момент идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 11 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-rodrigo-perehod-v-zenit-nichego-konkretnogo-sejchas-net/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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