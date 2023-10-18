Винисиус оценил свое выступление за сборную Бразилии

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор после поражения от Уругвая (0:2) заявил, что его карьера в сборной Бразилии пока не на том уровне, который он хочет.

«Мои выступления за сборную Бразилии еще не достигли уровня, которого я бы хотел. Надо быть лучшей версией себя. То же самое касается мадридского «Реала». Мне нужно становиться лучше», — сказал игрок на пресс-конференции.

За сборную Бразилии 23-летний футболист провел 24 матча, где отметился 3 голами и 3 результативными передачами. Последний матч команды прошел в Монтевидео в рамках отбора к ЧМ-2026 против Уругвая и закончился поражением — 0:2.