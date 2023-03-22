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Бразилия

Сегодня, 13:31

Агент защитника ЦСКА Фукса рассказал о травме футболиста

Иван Торопцев
Корреспондент
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Маттеус Ассаф, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, выступающего на правах аренды за «Атлетику Минейру», рассказал, когда футболист сможет вернуться на поле.

23-летний бразилец провел за новую команду четыре матча и не отличился результативными действиями. Он не попадал в заявку «Атлетику Минейру» в последних пяти встречах.

«У Бруно небольшая травма, но он вернется к следующим матчам», — приводит «РБ Спорт» слова Ассафа.

Фукс будет выступать за «Атлетику Минейру» на правах аренды до конца 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-fuksa-u-bruno-nebol-shaya-travma-on-vernetsya-k-sleduyushhim-matcham/
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