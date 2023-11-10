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Бразилия

Сегодня, 04:12

Хет-трик Суареса принес «Гремио» победу над «Ботафого» Диего Косты

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ботафого» на своем поле проиграл «Гремио» в матче 33-го тура чемпионата Бразилии — 3:4. Встреча прошла на стадионе «Васко да Гама» в Рио-де-Жанейро.

На 6-й минуте встречи счет открыл экс-форвард «Челси» и «Атлетико» Диего Коста. Почти сразу Эвертон Гальдино сравнял счет. Тем не менее, на перерыв «Ботафого» ушел ведя в счете, а в самом начале второй половины увеличил преимущество. Затем форвард гостей Луис Суарес оформил хет-трик и принес «Гремио» победу.

«Ботафого» проиграл четвертый матч подряд, но продолжает лидировать в турнирной таблице с 59 очками, опережая «Гремио» лишь по дополнительным показателям.

Бразилия. Серия А. 33-й тур
10 нояб, 02:00. Estadio Olimpico Nilton Santos (Рио-де-Жанейро)
Ботафого
3:4
Гремиу
Диего Коста
Луис Суарес
Футбол
ФК Ботафого
ФК Гремио (Порту-Алегри)
0
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