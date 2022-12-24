Дочь Пеле опубликовала фото отца в больнице

Дочь бывшего форварда сборной Бразилии Пеле Кели Насименто опубликовала в соцсети фотографию с отцом в больничной палате.

«Мы все еще здесь, в борьбе и с верой. Еще одна ночь вместе», — написала Кели Насименто.

Дочь Пеле. Фото Соцсети

22 декабря стало известно, что состояние здоровья Пеле ухудшилось на фоне почечной и сердечной дисфункции.

У 82-летнего бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункцией.