Дочь Пеле опубликовала фото отца в больнице

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Дочь бывшего форварда сборной Бразилии Пеле Кели Насименто опубликовала в соцсети фотографию с отцом в больничной палате.
«Мы все еще здесь, в борьбе и с верой. Еще одна ночь вместе», — написала Кели Насименто.
22 декабря стало известно, что состояние здоровья Пеле ухудшилось на фоне почечной и сердечной дисфункции.
У 82-летнего бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункцией.
Пеле был госпитализирован 29 ноября из-за ухудшения состояния здоровья. Позднее появилась информация о том, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать результат, однако 12 декабря стало известно, что состояние легендарного футболиста улучшилось.