«Интер Майами» ведет переговоры с «Гремио» по трансферу Луиса Суареса

Нападающий «Гремио» Лиус Суарес близок к переходу в «Интер Майами», сообщает журналист Гастон Эдуль.

По информации источника, клуб уже ведет переговоры с «Гремио» по трансферу уругвайского форварда

Сообщается, что американский клуб уже достиг договоренности с Суаресом по условиям личного контракта.

Также в СМИ появлялась информация, что форвард хочет разорвать контракт с «Гремио» и перейти в «Интер Майами».

Нынешний контракт Суареса с бразильской командой действует до 2024 года. Трансферная стоимость игрока — 4 миллиона евро.