Неймар обдумывает возможность покупки акций «Сантоса»

Форвард «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар рассматривает возможности покупки футбольного клуба «Сантоса», сообщает Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, 32-летний игрок заинтересован в том, чтобы помочь своей бывшей команде, сумма долгов которой оценивается в 130 миллионов евро. Футболист собирается приобрести акции клуба совместно со своим отцом.

Неймар является воспитанником академии «Сантоса». За бразильский клуб он провел 140 матчей, забил 72 гола и отдал 35 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар может стать игроком «Сантоса» в 2025 году.