Организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию

Трехкратный чемпион мира Пеле получает паллиативную помощь после того, как химиотерапия перестала приносить ожидаемые результаты, поскольку легенда футбола борется с раком толстой кишки, сообщает бразильское издание Folha de S.Paulo.

По информации источника, химиотерапия в настоящее время приостановлена и на данный момент Пеле лечат только от таких симптомов, как боль и одышка. В сентябре 2021 года он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

82-летний Пеле был госпитализирован в больницу в Сан-Паулу во вторник, 29 ноября. Тогда СМИ сообщали, что у бывшего футболиста диагностирован генерализованный отек тела, включая сердечную недостаточность, а также «спутанность сознания». Однако на своей странице в социальной сети бразилец сообщил, что находится на ежемесячном обследовании.

В пятницу, 2 декабря, стало известно, что Пеле диагностировали респираторную инфекцию.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу. Он выигрывал мировое первенство в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле признавали лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в карьере.