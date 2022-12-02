У госпитализированного Пеле выявлена респираторная инфекция

Трехкратному чемпиону мира Пеле диагностировали респираторную инфекцию, но его состояние остается стабильным, сообщает Reuters со ссылкой на заключение врачей из больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

По информации источника, 82-летний бразилец был госпитализирован во вторник, 29 ноября. «Король футбола» еще несколько дней проведет в больнице, чтобы пройти лечение под наблюдением медиков.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В декабре того же года он был планово госпитализирован, после чего стало известно, что у него обнаружили опухоль в легком и в печени.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу. Он выигрывал мировое первенство в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле признавали лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в карьере.