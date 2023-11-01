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Бразилия

Сегодня, 08:26

Ромарио — о тренере сборной Бразилии: «К черту Анчелотти. Хочу, чтобы Диниз оставался»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Бразилии Ромарио выступил против назначения главного тренера «Реала» Карло Анчелотти в национальную команду.

«Во-первых, хочу поздравить Эдналдо Родригеса (президент Бразильской футбольной федерации. — Прим.), который выбрал Фернандо Диниза. Это наш лучший тренер. В отборе на ЧМ-2026 у него нет времени, чтобы сделать то, что он делает в клубе. Его сильной стороной является обучение, превращение игроков в команду, но он делает все, что может. Мне кажется, сборная находится в отличных руках.

К черту Анчелотти! Я хочу, чтобы Диниз работал до конца», — сказал Ромарио в интервью O Globo.

Ранее сообщалось, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года, когда завершится его контракт с «Реалом», а до этого момента с национальной командой будет работать Диниз.

Если назначение Анчелотти случится, то 64-летний итальянец станет первым иностранцем с 1965 года во главе сборной Бразилии.

Карло Анчелотти
Ромарио
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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