«Сантос» временно вывел 10-й номер Пеле из обращения до принятия окончательного решения

Футбольный клуб «Сантос» временно вывел 10-й номер Пеле из обращения, сообщает UOL.

По данным источника, пока номер легендарного футболиста выведен временно до принятия окончательное решения. Президент клуба Андрес Руэда направит данный вопрос на рассмотрение совещательного совета.

Пеле выступал за «Сантос» с 1956 по 1974 год. В составе команды он шесть раз становился чемпионом Бразилии, пять раз выигрывал Кубок страны, дважды Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

29 декабря трехкратный чемпион мира в состав сборой Бразилии скончался в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественные отказ внутренних органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.