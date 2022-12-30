Усэйн Болт выразил соболезнования по поводу смерти Пеле

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Покойся с миром, король Пеле», — написал Болт в Twitter.

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Официальной причиной смерти является «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

Пеле со сборной Бразилии стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Также он занесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора 1279 голов за карьеру.