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Бразилия

Сегодня, 01:40

В Бразилии приняли законопроект о расизме, получивший имя Винисиуса Жуниора

Евгений Козинов
Корреспондент
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Законодательное собрание Рио-де-Жанейро во вторник приняло законопроект, получивший название в честь нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает Globo Esporte. Теперь все зависит от санкции губернатора Клаудио Кастро.

Новый законопроект предусматривает остановку и даже отмену спортивных матчей, в которых обнаружены проявления расизма. Он был единогласно одобрен.

В дополнение к остановке игр, также будет создан протокол, как подавать жалобы на расизм в прокуратуру и направлять пострадавших в специальные социальные учреждения для помощи.

«Мы должны раз и навсегда искоренить этот рак расизма, особенно в спорте. Этот закон направлен на борьбу с расизмом и создание эгалитарного общества», — сказал автор законопроекта профессор Хосемар.

По ходу матча 35-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» нападающий «Реала Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме. После игры бразилец раскритиковал ла лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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