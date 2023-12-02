Вагнер Лав попрощался с «Ресифе»

Нападающий «Ресифе» Вагнер Лав на своей странице в социальной сети подтвердил уход из клуба.

«Сегодня я прощаюсь с одним словом: БЛАГОДАРНОСТЬ. Я благодарю «Ресифе» за предоставленную мне возможность снова играть в родной стране. Вся команда была мне как семья, и вместе мы боролись до последней секунды ради общих целей. Отдельное спасибо болельщикам, которые с момента моего приезда всегда принимали меня с большой любовью. Я все еще здесь и болею за то, чтобы команда вернулась на свое законное место. Всем еще раз: «СПАСИБО», — написал Вагнер.

Ранее агент 39-летнего бразильца Эвандро Феррейра рассказал, что форвард мечтает завершить карьеру в ЦСКА.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.