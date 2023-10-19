Винисиус поддержал травмированного форварда сборной Бразилии Неймара

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор поддержал партнера по сборной Бразилии и нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, который недавно получил тяжелую травму.

«Успешного выздоровления. Я люблю тебя, Неймар», — написал Винисиус в своей социальной сети.

Неймар получил травму в матче сборной Бразилии с Уругваем (0:2). Ему потребовались носилки, чтобы покинуть поле. У 31-летнего бразильца диагностирован разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. Восстановление игрока займет более шести месяцев.

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