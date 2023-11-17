Винисиус — о травме: «Думаю, та же, что и в прошлый раз. Вряд ли сыграю против Аргентины»

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о травме, полученной в матче с Колумбией (1:2) в рамках отбора на ЧМ-2024. Игрок был заменен на 27-й минуте.

— Думаю, это та же травма, что и в прошлый раз. Я ускорился и почувствовал заднюю.

— Вы сможете сыграть против Аргентины?

— Думаю, будет сложно. Учитывая, что говорят врачи, я думаю, что это маловероятно. Но мы сделаем все возможное, — цитирует Винисиуса The Athletic.

22 ноября сборная Бразилии в домашнем матче сыграет против Аргентины в квалификации ЧМ-2024.