Владимир Пономарев: «Пеле все умел на футбольном поле, он все знал, все предвидел»

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев, который играл против Пеле в 1965 году, поделился воспоминаниями о легендарном нападающем. Бразилец умер в возрасте 82 лет.

«Мы сначала сыграли против сборной Бразилии в Москве, потом ответная игра была в гостях, — приводит Metaratings.ru слова Пономарева. — Потом все начали говорить о том, что он уникальный футболист и легенда футбола, это действительно так, но как-то в игре ты об этом не думаешь. Во время матча думаешь, как нейтрализовать его и не дать ему сыграть, но это практически невозможно было, он уникальный игрок.

Пеле все умел на футбольном поле, он все знал, все предвидел. Люди спрашивают, что в нем особенно, что он умеет делать, а что не умеет, но это все необъяснимо. Человек владеет мячом двумя ногами, что левой, что правой. Он видел, на какой стороне и на какой ноге стоит защитник, чувствовал противника и знал как его обыграть. Все это происходило моментально. Секундное дело было, Пеле уже взорвался и его уже не догонишь.

Конкретно с ним я не контактировал в игре, у меня другие функциональные обязанности были. Несколько человек нам потребовалось, чтобы удержать Пеле, а не один футболист».