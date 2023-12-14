17-летний Майли из «Ньюкасла» стал самым молодым ассистентом за английские клубы в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ньюкасла» Льюис Майли установил рекорд Лиги чемпионов для английских клубов, сообщает Opta Sports.

Хавбек «сорок» отдал голевую передачу на Жоэлинтона на 33-й минуте матча против «Милана» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Майли отдал ассист в возрасте 17 лет и 226 дней, что сделало его самым молодым ассистентом в Лиге чемпионов в английских клубах.

Предыдущий рекорд установил экс-форвард «Арсенал» Тео Уолкотт, который сделал результативную передачу, когда ему исполнилось 17 лет и 250 дней в 2006 году.