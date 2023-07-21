Ахметов — о победе ЦСКА над «Реалом» в Лиге чемпионов: «Спрашивал себя, это реально произошло или нет»

Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, сейчас выступающий за «Краснодар», прокомментировал победу над «Реалом» в Лиге чемпионов в 2018 году.

В групповом этапе турнира ЦСКА дважды обыграл «Реал» (1:0; 3:0), но не сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Сыграть против «Реала» — мечта детства. Когда заиграл гимн Лиги чемпионов, я сказал Дзаге, стоящему рядом: «Давай просто кайфанем». Не сразу понял, что мы обыграли «Реал». Спрашивал себя, это реально произошло или нет. Еще в мае я болел за них в финале против «Ливерпуля», а через три месяца обыграл на переполненных «Лужниках». Просто сказка. После матча в раздевалке мы были просто убиты морально и физически», — приводит слова Ахметова Sport24.