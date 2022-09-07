Аканджи прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Севильей»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи прокомментировал победу над «Севильей» (4:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это моя первая игра здесь, парни очень хорошо приняли меня. Я рад сухарю и трем очкам. Холанн написал мне до того, как я приехал сюда, и, очевидно, когда мне позвонили из «Манчестер Сити», мне не пришлось долго думать. Эрлин рассказал мне только хорошее о клубе», — цитирует пресс-служба УЕФА Аканджи.

В следующем туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против дортмундской «Боруссии». Матч пройдет 14 сентября.