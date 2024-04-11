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Лига чемпионов

Сегодня, 02:09

Гризманн рассказал о травме, полученной в матче с «Боруссией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Антуан Гризманн.
Фото Reuters
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Боруссией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы победили, и это главное. Неважно, какой была концовка. Жаль, что пропустили гол и закончили матч с ощущением, что нас придавливают к нашим воротам. Но главное, что мы все же выиграли этот матч. Теперь мы должны отправиться на ответную игру в Дортмунд и завершить начатое.

Голеностоп? Все хорошо, все хорошо. Мне требуется пройти лечение, а затем как следует отдохнуть. Мне помогают лучшие физиотерапевты Европы. Они сделают все возможное, чтобы я восстановился и как следует подготовился к важнейшей субботней игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна.

Ответная встреча состоится в Дортмунде через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

 
Полузащитник &laquo;Атлетико&raquo; Маркос Льоренте в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч с&nbsp;форвардом &laquo;Боруссии&raquo; Никласом Фюллькругом. «Боруссию» зря считали аутсайдером! «Атлетико» рано поверил в победу, а чудо-сейв вратаря оставил Дортмунд в игре
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040493--atletico-de-madrid-vs-dortmund/
Антуан Гризманн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
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