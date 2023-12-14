«Атлетико» обыграл «Лацио» и занял первое место в группе Лиги чемпионов

«Атлетико» на своем поле одержал победу над «Лацио» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:0.

Счет на 6-й минуте с передачи Самуэля Лино Диаса открыл Антуан Гризманн. На 51-й минуте сам Диас удвоил преимущество мадридцев.

В параллельном матче «Селтик» дома обыграл «Фейеноорд» — 2:1. Победу шотландскому клубу принесли голы Луиса Пальы и Густафа Лагербилке. Единственный мяч гостей забил Янкуба Минтех.

«Атлетико» (14 очков) занял первое место в группе E. «Лацио» (10) cтал вторым. Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Фейеноорд» (6), несмотря на поражение, остался третьим и сыграет в Лиге Европы, а «Селтик» (4) остался на последнем месте и покинул еврокубки.