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Лига чемпионов

Сегодня, 00:56

«Барселона» уступила «Антверпену», «Порту» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Барселона» проиграла «Антверпену» на выезде в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов — 2:3.

У каталонцев забили Ферран Торрес и Серхи Роберто, у бельгийской команды отличились Артур Вермерен, Винсент Янссен и Джордж Иленихена.

Несмотря на поражение, «Барселона» заняла первое место в группе H с 12 очками.

«Антверпен» одержал первую и единственную победу в групповой стадии нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и набрал первые очки. Команда заняла последнее, четвертое место в группе с 3 очками.

Лига чемпионов. Группа H
13 дек, 23:00. Bosuilstadion (Антверпен)
Антверпен
3:2
Барселона

В параллельном матче «Порту» победил «Шахтер» со счетом 5:3. Благодаря этому португальская команда заняла второе место в группе H и прошла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Порту» набрал 12 очков и уступил «Барселоне» по дополнительным показателям.

«Шахтер» стал третьим с 9 очками, команда выступит в первом раунде плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов. Группа H
13 дек, 23:00. do Dragao (Порту)
Порту
5:3
Шахтер Д

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Антверпен
ФК Барселона
ФК Порту
ФК Шахтер (Донецк)
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