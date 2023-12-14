«Барселона» уступила «Антверпену», «Порту» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» проиграла «Антверпену» на выезде в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов — 2:3.

У каталонцев забили Ферран Торрес и Серхи Роберто, у бельгийской команды отличились Артур Вермерен, Винсент Янссен и Джордж Иленихена.

Несмотря на поражение, «Барселона» заняла первое место в группе H с 12 очками.

«Антверпен» одержал первую и единственную победу в групповой стадии нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и набрал первые очки. Команда заняла последнее, четвертое место в группе с 3 очками.

В параллельном матче «Порту» победил «Шахтер» со счетом 5:3. Благодаря этому португальская команда заняла второе место в группе H и прошла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Порту» набрал 12 очков и уступил «Барселоне» по дополнительным показателям.

«Шахтер» стал третьим с 9 очками, команда выступит в первом раунде плей-офф Лиги Европы.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря.