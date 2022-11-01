«Атлетико» завершил выступление в еврокубках в сезоне-2022/23

1 ноября, 22:40
«Атлетико» уступил «Порту» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.
В другом матче группы B «Брюгге» сыграл вничью с «Байером» — 0:0.
Таким образом, немецкий клуб набрал 5 очков и обошел испанцев по дополнительным показателем. «Байер» занял третье место и продолжит выступление в Лиге Европы, а вот для «Атлетико» еврокубковый сезон завершен.
«Порту» набрал 12 очков и занял первое место в группе, «Брюгге» стал вторым (11 очков).
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Основные источники исследования