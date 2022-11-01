1 ноября, 22:39
«Атлетико» в гостях проиграл «Порту» в последнем матче группового турнира Лиги чемпионов — 1:2.
В составе португальского клуба забивали Мехди Тареми и Стефен Эуштакиу. У мадридцев забил Стефан Савич.
В другом матче «Байер» дома сыграл вничью с «Брюгге» — 0:0.
Таким образом, после всех матчей группы В, «Порту» (12 очков) и «Брюгге» (11 очков) вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Байер» (5 очков) по дополнительным показателям обошел «Атлетико» (5 очков) и вышел в плей-офф Лиги Европы.
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Основные источники исследования