«Атлетико» проиграл «Порту» и занял последнее место в группе B, «Байер» — в Лиге Европы

«Атлетико» в гостях проиграл «Порту» в последнем матче группового турнира Лиги чемпионов — 1:2.

В составе португальского клуба забивали Мехди Тареми и Стефен Эуштакиу. У мадридцев забил Стефан Савич.

В другом матче «Байер» дома сыграл вничью с «Брюгге» — 0:0.

Таким образом, после всех матчей группы В, «Порту» (12 очков) и «Брюгге» (11 очков) вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Байер» (5 очков) по дополнительным показателям обошел «Атлетико» (5 очков) и вышел в плей-офф Лиги Европы.