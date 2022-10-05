«Аякс» — «Наполи»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Аякс» крупно проиграл «Наполи» (1:6) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Автором одного из голов стал экс-полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия, который забил первый гол за итальянскую команду в ЛЧ.

После 3-х туров «Наполи» идет на первом месте в группе А, набрав 9 очков. «Аякс» с тремя очками располагается на третьей строчке.