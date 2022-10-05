«Аякс» потерпел от «Наполи» самое крупное поражение за последние 58 лет во всех турнирах

«Аякс» крупно проиграл «Наполи» (1:6) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta, клуб из Амстердама потерпел самое крупное поражение во всех турнирах с ноября 1964 года. Тогда, 58 лет назад, команда проиграла «Фейеноорду» со счетом 4:9 в чемпионате Голландии.

После 3-х туров «Аякс» с тремя очками располагается на третьей строчке в группе А. «Наполи» идет на первом месте, набрав 9 очков.