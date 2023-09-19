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Лига чемпионов

19 сентября, 23:53

«Барселона» разгромила «Антверпен», «Шахтер» проиграл «Порту»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Футболисты «Барселоны» празднуют гол в ворота «Антверпена».
Фото Reuters
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«Барселона» разгромила «Антверпен» дома в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов — 5:0.

У каталонцев отличился дублем Жоау Феликс, по одному голу у Роберта Левандовски и Гави. Еще один мяч в свои ворота забил полузащитник бельгийцев Йелле Батай.

Лига чемпионов. Группа H
19 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
5:0
Антверпен

В параллельной встрече «Порту» победил «Шахтер» — 3:1. Игра прошла на нейтральном поле в Гамбурге. У «Порту» два мяча забил Галено, еще один гол на счету Мехди Тареми. Единственный гол «Шахтера» на счету Кевина Келси.

Лига чемпионов. Группа H
19 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
5:0
Антверпен

«Барселона» с 3 очками возглавляет таблицу группы H, опережая идущий вторым «Порту» по разнице забитых и пропущенных мячей. «Шахтер» занимает третью строчку, «Антверпен» идет четвертым.

Во втором туре «Барселона» сыграет против «Порту» на выезде, а «Антверпен» примет «Шахтер» на своем поле. Оба матча пройдут 4 октября.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Лига чемпионов УЕФА
ФК Антверпен
ФК Барселона
ФК Порту
ФК Шахтер (Донецк)
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