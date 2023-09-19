«Барселона» разгромила «Антверпен», «Шахтер» проиграл «Порту»

«Барселона» разгромила «Антверпен» дома в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов — 5:0.

У каталонцев отличился дублем Жоау Феликс, по одному голу у Роберта Левандовски и Гави. Еще один мяч в свои ворота забил полузащитник бельгийцев Йелле Батай.

В параллельной встрече «Порту» победил «Шахтер» — 3:1. Игра прошла на нейтральном поле в Гамбурге. У «Порту» два мяча забил Галено, еще один гол на счету Мехди Тареми. Единственный гол «Шахтера» на счету Кевина Келси.

«Барселона» с 3 очками возглавляет таблицу группы H, опережая идущий вторым «Порту» по разнице забитых и пропущенных мячей. «Шахтер» занимает третью строчку, «Антверпен» идет четвертым.

Во втором туре «Барселона» сыграет против «Порту» на выезде, а «Антверпен» примет «Шахтер» на своем поле. Оба матча пройдут 4 октября.