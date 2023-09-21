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Лига чемпионов

Сегодня, 15:30

Мюллер выиграл 100-й матч в Лиге чемпионов. Он впереди Месси, больше только у двоих

Кирилл Бурдаков
Статистик
Жольт Лев и Томас Мюллер
Жольт Лев и Томас Мюллер.
Фото Global Look Press
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Достижения немца в цифрах.

«Бавария» начала еврокубковый сезон-2023/24 с домашней победы над «Манчестер Юнайтед» (4:3), а вышедший на 87-й минуте на замену форвард мюнхенцев Томас Мюллер выиграл 100-й матч Лиги чемпионов в карьере. Немец, который дебютировал в главном турнире Европы весной 2009 года, занимает третье место по числу побед. Впереди две легенды «Реала» — Икер Касильяс, которого Мюллер может подвинуть уже в октябре, и Криштиану Роналду, чьи команды добились успеха 115 раз.

Уникальность Мюллера еще и в том, что все свои победы он одержал в форме одного клуба — «Баварии». Теоретически уже весной 2024 года Томас может переписать рекорд Лиги чемпионов по играм за один клуб. При идеальном раскладе Лионеля Месси и Икера Касильяса немец догонит в 1/8 финала, а владеющего достижением Хави — в четвертьфинале.

После отъезда из Европы Роналду, Месси и Карима Бензема Мюллер неожиданно оказался главным действующим гвардейцем Лиги чемпионов. Его 143 матча — шестой результат в истории турнира. Правда, преследователи совсем недалеко. Хавбек «Реала» Тони Кроос выходил на поле 140 раз, вернувшийся в «Севилью» защитник Серхио Рамос — 138.

В 143 матчах за «Баварию» Мюллер огорчил соперников 53 раза. Чаще в форме одной команды отличались пять человек — мадридцы Криштиану Роналду (105 голов в 101 матче!), Карим Бензема и Рауль, многолетний партнер Томаса по атаке мюнхенского суперклуба Роберт Левандовски и Лионель Месси.

При удачном раскладе Мюллер может войти в топ-6 лучших бомбардиров Лиги чемпионов. От голландца Руда ван Нистелроя его сейчас отделяют три точных удара. Зато среди нынешних участников турнира немцу равных нет. Килиан Мбаппе с 41 мячом делит 16-е место в общем зачете, Эрлин Холанн (35 голов) — 18-й, Антуан Гризманн (30 голов) — 23-й.

Томас Мюллер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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