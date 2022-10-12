«Барселона» спаслась в матче с «Интером», «Бавария» была сильнее «Виктории»

«Барселона» дома сыграла вничью с «Интером» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 3:3.

На гол Усмана Дембеле в концовке первого тайма «нерадзурри» ответили результативными ударами Николо Бареллы и Лаутаро Мартинеса. Роберт Левандовски на 82-й минуте сравнял счет. Через несколько минут Робин Госенс вывел «Интер» вперед, но Левандовски почти сразу установил окончательный счет в матче.

В другом матче «Бавария» на выезде обыграла «Викторию» — 4:2.

У гостей забивали Садьо Мане, Томас Мюллер и Леон Горетцка (дубль).

Хозяева ответили во втором тайме голами Адама Влканова и Яна Климента.

В группе С «Бавария» обеспечила себе выход в плей-офф ЛЧ (12 очков). «Интер» набрал 7 очков, «Барселона» — 4. У «Виктории» ни одного набранного очка.