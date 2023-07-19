Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:23

БАТЭ обыграл «Партизан» и вышел во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

БАТЭ выиграл у «Партизани» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1), поэтому белорусская команда вышла в следующий раунд.

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине голами отметились Владислав Малькевич и Александр Шестюк.

Следующим соперником БАТЭ будет «Арис». Первый матч — 25 июля, а отвтеный — 1 августа.

Также во вторник, 18 июля, «Жальгирис» обыграл «Стругу» (2:1), «Маккаби» переиграл «Хамрун» (2:1), «Ракув» разгромил «Флору» (3:0), «Шериф» взял верх над «Фарулом» (3:0), «Урарту» сыграл вничью с «Зриньски», «Хеккен» оказался сильнее «Нью-Сейнтс» (2:0), «Брейдаблик» победил «Шемрок Роверс» (2:1).

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
18 июл, 21:00. Борисов-Арена (Борисов)
БАТЭ
2:0
Партизани

Расписание матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК БАТЭ
0
Читайте также
Бах заявил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре
Дочь и зять Тутберидзе заплатили за уход из сборной России? У государства возникли вопросы к федерации
РФ направила два самолета-амфибии в Турцию для тушения лесных пожаров
Путин поздравил победителей Международной олимпиады по физике
СМИ сообщили о запуске Северной Кореей баллистической ракеты
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УЕФА начал расследование после беспорядков в матче квалификации ЛЧ «Хамрун» — «Маккаби» Хайфа