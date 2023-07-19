БАТЭ обыграл «Партизан» и вышел во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

БАТЭ выиграл у «Партизани» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1), поэтому белорусская команда вышла в следующий раунд.

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине голами отметились Владислав Малькевич и Александр Шестюк.

Следующим соперником БАТЭ будет «Арис». Первый матч — 25 июля, а отвтеный — 1 августа.

Также во вторник, 18 июля, «Жальгирис» обыграл «Стругу» (2:1), «Маккаби» переиграл «Хамрун» (2:1), «Ракув» разгромил «Флору» (3:0), «Шериф» взял верх над «Фарулом» (3:0), «Урарту» сыграл вничью с «Зриньски», «Хеккен» оказался сильнее «Нью-Сейнтс» (2:0), «Брейдаблик» победил «Шемрок Роверс» (2:1).

Расписание матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов