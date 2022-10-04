«Брюгге» одержал победу над «Атлетико», «Байер» уступил «Порту» в Лиге чемпионов

«Брюгге» на своем поле обыграл «Атлетико» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:0.

Счет открыл нападающий Камал Сова, отличившийся на 36-й минуте. Ферран Хутгла удвоил преимущество хозяев на 62-й минуте.

После трех туров группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» лидирует в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Атлетико» располагается на 4-м месте с 3 очками.

В следующем туре «Брюгге» снова сыграет против мадридского клуба. Матч пройдет 12 октября.

Другой матч Лиги чемпионов завершился победой «Порту» над «Байером» — 2:0.

Авторами забитых голов стали Зайду Сануси и Галену.

Нападающий «Байера» Патрик Шик не смог реализовать пенальти на 45-й минуте. Защитник немецкого клуба Джереми Фримпонг получил 2 желтые карточки. Игрок был удален с поля на 88-й минуте.

«Порту» занимает 2-е место в группе D, набрав 3 очка. В активе «Байера» также 3 очка, но он располагается на 3-м месте, уступая сопернику по дополнительным показателям.

В следующем туре команды вновь сыграют между собой. Матч пройдет 12 октября.