«Брюгге» установил рекорд по набранным очкам в Лиге чемпионов

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«Брюгге» переиграл «Атлетико» (2:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Бельгийская команда одержала третью победу в трех встречах.
«Брюгге» набрал 9 очков после трех игр в Лиге чемпионов в этом сезоне, что является рекордом для бельгийской команды после первого круга групповой стадии, а также лучшим результатом на групповой стадии.
В следующем туре Лиги чемпионов «Брюгге» вновь сыграет против «Атлетико». Игра пройдет в Мадриде.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования