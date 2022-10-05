«Брюгге» установил рекорд по набранным очкам в Лиге чемпионов

«Брюгге» переиграл «Атлетико» (2:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Бельгийская команда одержала третью победу в трех встречах.

«Брюгге» набрал 9 очков после трех игр в Лиге чемпионов в этом сезоне, что является рекордом для бельгийской команды после первого круга групповой стадии, а также лучшим результатом на групповой стадии.

В следующем туре Лиги чемпионов «Брюгге» вновь сыграет против «Атлетико». Игра пройдет в Мадриде.